Alihan Kuriş soruşturmasında eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak
Son dakika... Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında savcılık eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verdi. 10 yıl önce hayatını kaybeden ve ölümü uzun süredir aile içindeki tartışmaların merkezinde bulunan Denizolgun cemaatin Kuriş'ten önceki lideriydi.
Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen mali soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı feth-i kabir kararı verdi. Kararla birlikte Denizolgun'un mezarının açılarak ölüm nedenine ilişkin yeni bir adli inceleme yapılmasının önü açıldı.
Ölümü cemaatte liderliği değiştirmişti
Arif Ahmet Denizolgun ile soruşturmanın merkezindeki Alihan Kuriş'in cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan ile yakın akrabalık ilişkisi bulunurken Kuriş aynı zamanda Denizolgun'un öz yeğeniydi.
Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1959'daki ölümünün ardından cemaatin liderliğini önce Kemal Kaçar, ardından Arif Ahmet Denizolgun üstlenmişti. Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cemaatin lideri Alihan Kuriş olmuştu.
Denizolgun'un ölümü sonraki yıllarda cemaat içindeki en önemli tartışma başlıklarından birine dönüşmüş ve cinayet ihtimali dile getirilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken Alihan Kuriş de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.