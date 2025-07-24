Alışveriş için markete girdi! Döndüğünde arabasını bu halde buldu

Kaza, 08.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Volkan E. seyir halindeyken kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracı ile önce kaldırıma çarpan Volkan E. ardından hızını alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

'Markette alışveriş yaparken...'

Volkan E.'nin aracına çarptığı Davut Alkan ise kazanın alışveriş yapmak için markete girdiği sırada gerçekleştiğini söyledi.

Alkan, "Alışveriş için markete girmiştim. Birkaç dakika sonra dışardan gürültülü bir ses geldi. Dışarı baktığımda diğer araç kaldırıma çıkıp bizim aracın üzerine gelip vurmuş. Araç içinde bir arkadaş vardı. Bir şeyi olup olmadığını sordum, istifra ediyordu. 112'yi aradım kısa sürede ambulans geldi" dedi.