'Alışverişkolik' serisinin yazarı Sophie Kinsella hayatını kaybetti, Sophie Kinsella öldü mü? Sophie Kinsella kitapları

Dünya çapında çok satan "Alışverişkolik" (Shopaholic) serisinin sevilen yazarı Sophie Kinsella, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, gerçek adı Madeleine Sophie Wickham olan yazara 2022 yılında agresif bir beyin tümörü teşhisi konulduğu belirtildi.

Kinsella'nın vefatının ardından resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Sevgili Sophie’mizin (Maddy, anne) bu sabah aramızdan ayrıldığını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eserleri 50 milyon kopyayı aştı

Sophie Kinsella'nın eserleri, 60’tan fazla ülkede yayımlandı ve 40'tan fazla dile çevrildi; toplamda 50 milyonun üzerinde kopya sattı. Türkiye'de de "Alışverişkolik ve Pembe Dünyası", "Pasaklı Tanrıça" ve "Yirmiler Kızı" gibi birçok eseri okurlarla buluştu.

Yazarlık kariyerine 24 yaşında, bir finans muhabiri olarak çalışırken başlayan Kinsella, ilk romanı The Tennis Party'yi kendi adıyla (Madeleine Sophie Wickham) yayımladı. Roman büyük beğeni topladı ve çok satanlar listesine girdi. Wickham adıyla altı kitap daha yayımladıktan sonra, asıl şöhretini getiren takma adı Sophie Kinsella'yı benimsedi.

Yazar, Sophie Kinsella adıyla yayımladığı The Secret Dreamworld of a Shopaholic romanıyla ikonik karakter Becky Bloomwood'u okurlarla tanıştırdı. Bu kitabın başarısının ardından Kinsella, sekiz Shopaholic romanı daha kaleme aldı ve kariyeri boyunca dört çocuk kitabı ve bir genç yetişkin romanı dahil olmak üzere toplam 18 kitap yayımladı.