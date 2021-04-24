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Aliyev, Biden'ın açıklamasını kınadı: Tarihi bir hata

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

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