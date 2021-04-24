Aliyev, Biden'ın açıklamasını kınadı: Tarihi bir hata

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.