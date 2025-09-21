Alkol kullanan koca boşanmada tam kusurlu sayıldı

Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol alarak eve geç geldiğini, taşkınlık çıkardığını ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek boşanma davası açtı. Eşinin ayrıca başkalarından borç aldığını dile getiren kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek boşanma, nafaka ve tazminat talebinde bulundu.

Erkeğin tam kusurlu olduğu belirtildi

Davalı koca iddiaları reddederek, eşinin evi terk ettiğini savundu ve davanın düşmesini istedi.

Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, erkeğin sürekli alkol kullandığı, bu süreçte eşine kötü davrandığı ve borçlandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken erkeğin kadına aylık nafaka ile 25'er bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Nafaka talebi kaldırıldı

Kararın temyizi üzerine dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, kadının düzenli gelirinin bulunması gerekçesiyle nafaka talebini kaldırdı, diğer kararları ise uygun buldu.

İtiraz sonrası dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinafın kararını yerinde buldu ve oy birliğiyle onadı. Kararda, yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek erkeğin itirazlarının geçerli olmadığı vurgulandı.