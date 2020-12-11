Alkol yasağı başlıyor! Alkol satışı yasağı ne zaman?

Türkiye'de hafta sonu alkol yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta sonu alkol satışı yasak olacak. Bu süreçte bakkal ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Alkol yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 10.00-17.00 saatleri arasında bakkal ve marketlerin açık olmasına rağmen tekel bayilerin kapalı olmasının haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle uygulanacak.