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Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı

Alkollü içecekler ve sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi.

Yeni kararla bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

Birada maktu ÖTV tutarı 4,40 TL'ye, rakıda ÖTV 602,48 TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 18 ve daha az alkol dereceli şaraplardaki ÖTV tutarı 175,56 TL'ye, yüzde 22 ve fazla alkol oranlı şaraplarda ise 602,48 TL'ye yükseltildi.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı.

 

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