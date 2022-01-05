Alkollü içkilere yüzde 43 zam
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş, alkollü içkilere yüzde 43 oranında zam yapıldığını duyurdu.
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içkilere yüzde 40’ın üzerinde zam yapıldığını duyurdu.
Malesef durum bu % 43 oranında ZAM pic.twitter.com/GAaEeNEjDR— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 5, 2022
Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, alkollü içkilerin yeni yıl fiyat listesini, “Maalesef durum bu, yüzde 43 oranında zam.” notuyla paylaştı. Listeye göre Mey grubundaki içkilere yüzde 40 ila 45 oranında zam yapıldı.