  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Alkollü içkilere yüzde 43 zam
Takip Et

Alkollü içkilere yüzde 43 zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş, alkollü içkilere yüzde 43 oranında zam yapıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içkilere yüzde 40’ın üzerinde zam yapıldığını duyurdu.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, alkollü içkilerin yeni yıl fiyat listesini, “Maalesef durum bu, yüzde 43 oranında zam.” notuyla paylaştı. Listeye göre Mey grubundaki içkilere yüzde 40 ila 45 oranında zam yapıldı.

 

Palandöken: Alkol ve sigarada orantısız zam vergi kaybını artırırPalandöken: Alkol ve sigarada orantısız zam vergi kaybını artırırGündem
İçki ve sigarada ÖTV yüzde 47.39 arttıİçki ve sigarada ÖTV yüzde 47.39 arttıEkonomi Haberleri

 