Alkollü sürücü aracı bırakıp kaçtı! Yakalanınca polise sigara ikram etmeye kalktı
Bursa'da alkol uygulamasını fark eden bir sürücü, aracını yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede yakalanan sürücü, 1.58 promil alkollü çıktı. Alkol testinden önce çekim yapan gazeteciye tepki gösteren sürücü, ardından görev başındaki polislere sigara ikram etmeye kalkınca ilginç anlar yaşandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki farklı bölgelerde alkol kontrollerini sürdürüyor. Çekirge Caddesi üzerinde yapılan son denetimde, uygulama noktasından yaklaşık 300 metre geride, dörtlüleri yanık şekilde bırakılmış bir otomobil tespit edildi.
Aracı bırakarak uzaklaşmaya çalışan sürücünün Hikmet K. olduğu belirlendi. Ekiplerin kısa sürede yakaladığı sürücünün yapılan alkol testinde 1.58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Polislere sigara ikram etmeye çalıştı
Sürücü, alkol testinin yapıldığı sırada basın mensubuna dönerek "beni çekiyorsun, kameranı aç polislere sigara ikram edeceğim" dedi. Polislere sigara ikram etmeye çalışan sürücüye, görevli memurlar "görev başında kullanmıyoruz" yanıtını verdi.
Sürücü hakkında 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.