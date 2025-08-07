Allianz Trade: Türkiye’nin lojistik ve ulaşım alanlarındaki altyapı yatırımları için en az 100 milyar euro gerekiyor

Allianz Trade’e göre Türkiye’nin enerji dışı altyapı ihtiyacı 100 milyar Euro’yu aşıyor. En büyük yatırım ihtiyacı karayollarında görülüyor.

Raporda, dünya ekonomisinin dijitalleşme, iklim nötrlüğü ve tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması gibi dönüşüm süreçlerine ayak uydurabilmesi için 2035’e kadar her yıl 3,6 trilyon Euro’luk altyapı yatırımına ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Bu tutar, küresel GSYH’nin yaklaşık yüzde 3,5’ine karşılık geliyor.

Türkiye’de en büyük yatırım ihtiyacı karayolunda

Allianz Trade Kıdemli Ekonomisti Luca Moneta, Türkiye'nin demografik büyüklüğü, sanayi altyapısının gelişimi ve iklim hedefleri doğrultusunda ciddi bir altyapı hamlesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Araştırmalarımız, Türkiye’nin 2035’e kadar enerji dışı altyapı alanında 100 milyar Euro’nun üzerinde yatırıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu tutarın yaklaşık 72 milyar Euro’su karayolu altyapısı, 11 milyar Euro’su limanlar, 10 milyar Euro’su demiryolu sistemleri, 6 milyar Euro’su telekom altyapısı, 1 milyar Euro’su ise kanalizasyon ve arıtma sistemlerine yönelik yatırımları kapsıyor.”

Moneta’ya göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde nüfus artışıyla birlikte kentsel hareketliliği ve lojistik kapasiteyi artırmak için bu yatırımlar kritik önemde. Ayrıca organize sanayi bölgelerinin gelişimi için de altyapının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Enerji altyapısı modernizasyon bekliyor

Raporda ayrıca Türkiye'nin enerji altyapısında da kapsamlı bir modernizasyon ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Özellikle şebeke yenileme, batarya depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji kapasitesi için yatırımların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir enerji köprüsü konumunda olduğu hatırlatılan raporda, depolama kapasitesindeki yetersizlik, izin süreçlerinin karmaşıklığı ve şebeke bağlantı altyapısındaki eksiklikler, ülkenin enerji dönüşümündeki rolünü sınırlayan başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Ekonomik normalleşme yatırım fırsatı yaratabilir

Ekonomideki yeni politika yaklaşımının altyapı yatırımları için fırsat sunduğunu belirten Moneta, “2025 için yüzde 2,5, 2026 için yüzde 3 seviyelerinde GSYH büyümesi öngörülüyor. Ancak yatırım ivmesi hâlâ potansiyelin altında. Dış talepteki yavaşlama ve TL’nin reel değer kazanması, ihracatçıların rekabet gücünü sınırlıyor. Finansmana erişim kolaylaşsa da bu henüz özel sektör yatırımlarına tam anlamıyla yansımış değil” dedi.