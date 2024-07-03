Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

UEFA'nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında iki gol atan milli futbolcu Merih Demiral'a, attığı ikinci golün ardından "bozkurt" işareti yapark sevinmesine soruşturma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fraeser'in, "bozkurt" işareti yaparak sevinen Demiral'a tepki göstererek yaptırım çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in UEFA'dan yaptırım talebine karşılık olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Alman Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz"