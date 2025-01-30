Alman Büyükelçi Sorg'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Sorg'un ziyaretiyle ilgili ATO'dan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Baran'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden olan Almanya'nın Türkiye'nin de en büyük ticaret ortağı olduğunu belirttiği ifade edildi.

"Bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara yaklaştığını hatırlatan Gürsel Baran, belirlenen yeni hedef için de şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile bir araya geldiğinde iş dünyamıza 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi gösterdi.

Biz, bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız."

İki ülke arasındaki yatırımlar

Baran, ki ülke arasındaki yatırımlara ve istihdama da dikkat çekti:

"Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirketin yatırımı 13 milyar dolara yaklaşıyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar Euro'dan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı veriyor."

Baran, 2024'ün "Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı" olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli insanların şekillendirdiğine işaret etti. Baran, Türkiye'de, otomobilin de aralarında bulunduğu, Alman markalı ürünlerin sıklıkla tercih edildiğini ifade etti.

"Vize, ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ediyor"

Vize konusunun ticari ilişkilerin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğinin altını çizen ATO Başkanı Gürsel Baran, Almanya'nın olumlu tutumunun önemli olduğuna şöyle dikkat çekti:

"Vize konusu, ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ediyor. Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor."

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine bizzat katkıda bulunacağına dair söz verdiğini belirtti. Sorg, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.