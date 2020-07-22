Alman şirketlerinden, ABD'nin Nord Stream 2 yaptırımlarına misilleme planı
Doğu Almanya İşletmeler Birliği CEO'su Michael Harms, ABD'nin Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımlarına cevap verme niyetinde olduklarını duyurdu.
Doğu Almanya İşletmeler Birliği CEO'su Michael Harms, Washington'un
Rus dogal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak Nord Stream 2 boru hattına yönelik ek yaptırım planlarına karşı tedbirler ile yanıt verme niyetinde olduklarını söyledi.
Harms, "Bugüne kadar ABD ile bir misilleme, karşı tedbir sarmalına girmek istemediğimizi ifade ettik, ancak şu anda duruma farklı bakıyoruz. ABD'de yanıt olacak tedbirler net siyasi açıklamadan, yerel şirketlere tazminata ve savunmacı karşı yaptırımlara uzanabilir" dedi.
(Foreks)