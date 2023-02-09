Almanya Başbakanı Scholz: "Tüm kalbimizle Türkiye’nin yanındayız"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Lider Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa’nın Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin acılarını hissettiğini belirten Scholz, “En sevdiklerini kaybeden yakınların ve dostların yanındayız. Tüm kalbimizle Türkiye’nin de yanındayız. Hızlı şekilde buraya yardım organize edilmesi için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, depremde yıkılan binaların yeniden inşası için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.