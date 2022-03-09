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Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

 

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