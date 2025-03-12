Almanya Başbakanı'ndan Ukrayna'ya güven tazeleyen açıklama

Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa Berlin'de biraya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Scholz, Brüksel'de 20-21 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret etti.

Gelecek hafta Brüksel'de Avrupa savunma sanayisinin nasıl daha verimli hale getirilebileceğini tartışacaklarını hatırlatan Scholz, "Görüşmeye sadece AB üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel. Elbette bu haftalarda bizi özellikle ilgilendiren iki konu var. Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" diye konuştu.

Savunma sanayinde özel sektör insiyatifi

AB'nin Ukrayna konusundaki desteğinin de vazgeçilmez olduğunu ve tüm AB üyesi ülkelerin savunma konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini belirten Scholz, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirecek savunma harcamalarını daha da artıracaklarını dile getirdi.

Avrupa'da savunma sanayisini güçlendirmenin önemine dikkat çeken Scholz, bu süreçlerin daha fazla özel sektör inisiyatifiyle ilerletilmesi mümkün kılındığında başarılı olacağını kaydetti ve ekledi: "Üye devletlerden birinin belirli silahların ya da mühimmatın tedariki için bir silah şirketiyle sözleşme imzalaması halinde diğerlerinin de yeni bir ihale süreci başlatmak zorunda kalmadan buna katılabilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Saldırıları sona erdirecek bir ateşkes sağlanmalı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılacak ilk adımın saldırıları sona erdirecek bir ateşkesin sağlanması olduğunu dile getiren Scholz, şunları kaydetti: "Aynı zamanda, bir sonraki adım olarak değil ama AB ve onun İngiltere, Kanada, Japonya ve ABD'deki uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya desteklerini sürdürecekleri konusunda da net olmamız gerekiyor. ABD'nin daha önce kestiğini açıkladığı desteğini şimdi sürdüreceğini ilan etmesi, bu ilk adımın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü Rusya Devlet Başkanı'nın, Ukrayna'ya destek çekiliyor diye savaş alanında kazanmayı umamayacağını açıkça ortaya koyuyor."