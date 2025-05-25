Almanya Başkonsolosu'ndan vize uyarısı! 'Danışmanlık şirketleriyle çalışmayın'

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği seminer kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. 'Germany: New Government – Foreign Policy?' başlıklı etkinlikte konuşan Schröer, Almanya-Türkiye ilişkileri, yeni hükümetin dış politikaları ve vize süreçleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'den yılda 250 bin kişiye vize veriliyor

Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre İşeri moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunan Schröer, Almanya'nın Türkiye'den yılda yaklaşık 250 bin kişiye vize verdiğini söyledi. İzmir'in, Almanya dış temsilcilikleri arasında vize başvuru yoğunluğu bakımından 10. sırada yer aldığını belirten Schröer, İstanbul'un ilk sırada, Ankara'nın ise beşinci sırada olduğunu aktardı.

Vize süreçlerine dair bilgi veren Schröer, "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

"Danışmanlık şirketleri süreci hızlandırmaz, aksine yavaşlatabilir"

Başkonsolos Schröer, vize başvurularında dışarıdan destek alınmasının süreci olumlu etkilemediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye'deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır."

Schröer ayrıca, Schengen vizelerinde geçerlilik süresinin kademeli olarak uzatılmasını öngören 'Cascade Kuralı'nın Türkiye'de daha etkin bir şekilde uygulanacağını da belirtti. Bu uygulamaya göre ilk vizede kısa süreli izin verildiğini, ancak vize kurallarına uyulması durumunda sonraki başvurularda daha uzun süreli vizelerin alınabileceğini hatırlattı.

Schröer "Vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" dedi.