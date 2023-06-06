Almanya Büyükelçiliğinden Schengen vizesi açıklaması

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı.

Türkiye’nin Schengen vizesi ret oranı Rusya’nın 5 kat üzerine çıktı. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

"Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor"

Şikayetlerin artması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen Vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır" denildi.