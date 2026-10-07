Almanya donanmasını 4 yeni gemi ile güçlendirecek

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Almanya, F126 fırkateyn programını durdurmasının ardından donanmadaki açığı daha hızlı kapatmak için MEKO A-200 sınıfına ağırlık veriyor. İlk dört geminin siparişinin ardından Berlin yönetimi şimdi aynı sınıftan dört ilave fırkateyn için ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Plan hayata geçtiğinde Almanya’nın MEKO A-200 filosu sekiz gemiye ulaşacak. Böylece başlangıçta geçici çözüm olarak düşünülen proje, Alman Donanması’nın özellikle denizaltı savunmasındaki temel unsurlarından biri haline gelecek.

Dört gemi daha gelirse sayı sekize çıkacak

Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi temmuz ayında ilk dört MEKO A-200 DEU fırkateyninin alımına onay vermişti. Aynı kararda dört ilave gemi için de opsiyon oluşturulmuştu.

Şimdi gündemde olan ikinci aşama, bu opsiyonun kullanılmasını içeriyor.

İlk dört geminin üretim süreci başlamış durumda. Alman Silahlı Kuvvetleri’nin resmi bilgilerine göre ilk geminin 2029 sonunda donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

Dört yeni geminin de devreye alınması halinde toplam program sekiz fırkateyne ulaşacak.

Bu sayı tesadüfi değil. Almanya, F126 projesini sona erdirdikten sonra denizaltı savunmasında ortaya çıkan kapasite açığını kapatabilmek için MEKO A-200 ihtiyacını dört gemiden sekiz gemiye yükseltti.

F126 iptal edilince plan değişti

Alman Donanması’nın daha önceki planında yeni nesil F126 sınıfı altı fırkateyn önemli rol oynuyordu.

Ancak proje ciddi takvim gecikmeleri ve artan maliyetler nedeniyle sona erdirildi. Almanya Savunma Bakanlığı, F126 programının mevcut haliyle zamanında ve öngörülen şartlarda tamamlanamayacağı sonucuna vardı.

Bu karar, MEKO A-200 projesinin önemini bir anda artırdı.

Başlangıçta dört gemilik bir geçiş çözümü olarak tasarlanan program, F126’nın iptal edilmesiyle birlikte sekiz gemiye kadar genişletildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri de MEKO A-200’ü artık geçici bir çözümden çok, donanmanın denizaltı savunmasındaki yeni omurgalarından biri olarak değerlendiriyor.

Mevcut tasarımın daha önce farklı ülkeler için üretilmiş ve denenmiş olması da Berlin’in tercihini etkiliyor. Almanya, tamamen yeni bir gemi geliştirmek yerine üretim ve tedarik zinciri daha öngörülebilir olan mevcut bir tasarımla zaman kazanmayı hedefliyor.

Asıl görev denizaltı avı olacak

MEKO A-200 DEU fırkateynlerinin en önemli görevi denizaltı savunması olacak.

Gemilerin yaklaşık 4 bin ton deplasmana ve 121 metre uzunluğa sahip olması planlanıyor. Standart mürettebat sayısı ise 121 kişi olacak.

Fırkateynlerde baş sonarının yanı sıra çekili sonar sistemleri ve MU90 hafif torpidolar için torpido tüpleri bulunacak.

Gemiler ayrıca denizaltı avcılığında kullanılacak Sea Tiger helikopterlerini taşıyabilecek.

Hava savunması için dikey lançer sistemi, deniz ve kara hedeflerine karşı füze sistemleri, çeşitli top sistemleri ve gelişmiş sensörler de platformun silah paketinde yer alacak.

Alman Donanması açısından asıl ihtiyaç Kuzey Atlantik ve NATO’nun kuzey deniz hatlarında denizaltı faaliyetlerini takip edebilmek.

Berlin yönetimi özellikle Rus denizaltılarının hareketlerinin izlenmesini ve NATO’nun denizaltı savunma kapasitesindeki açığın azaltılmasını öncelikli görüyor.

Kritik karar 8 Ekim’de bekleniyor

İkinci dört geminin alınabilmesi için bütçe komitesinin onayı gerekiyor.

Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi’nin 8 Ekim Perşembe günü kapalı bir toplantısı bulunuyor. Yeni fırkateyn siparişinin de bu süreçte karara bağlanması bekleniyor.

İlk dört gemi için nihai finansman temmuz ayında onaylanmıştı. İkinci aşamada da aynı mekanizma işleyecek.

Onay çıkması halinde TKMS, mevcut üretim programını dört ilave gemiyle genişletecek.

Bu durum Alman savunma sanayisi açısından da önemli. MEKO A-200 programı, TKMS tarihindeki en büyük su üstü savaş gemisi siparişlerinden biri haline gelmiş durumda.

Berlin açısından ise asıl hedef daha basit: F126 programındaki gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan zaman kaybını mümkün olduğunca azaltmak ve donanmaya yeni gemileri daha hızlı kazandırmak.

Bu nedenle ikinci dört fırkateynin kararı yalnız yeni bir savunma harcaması değil, Almanya’nın başarısız olan büyük bir donanma projesinden sonra rotasını hangi platforma çevirdiğinin de kesinleşmesi anlamına gelecek.