Almanya sınır kontrollerine başladı: Vize işlemleri etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladı

Almanya, sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle başlatılan geçici sınır kontrollerinin, Türkiye'deki vize başvuru süreçlerini etkilemeyeceğini duyurdu.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, bu yeni uygulamanın Schengen Bölgesi ve AB hukuku ile uyumlu olduğunu ve Türkiye’den yapılacak vize başvurularının her zamanki gibi işlemeye devam edeceğini belirtti.

Almanya'dan geçici sınır kontrolleri

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik ve göç politikaları çerçevesinde geçici sınır kontrollerine başlandığını bildirdi.

Bu tedbirin, ülkeye izinsiz girişlerin önlenmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Ayrıca, Schengen Bölgesi’ndeki diğer ülkelere bu durumun önceden bildirildiği belirtildi.

Türkiye'den yapılan vize başvuruları etkilenmeyecek

Almanya Büyükelçiliği, geçici sınır kontrollerinin Türkiye’den yapılan vize başvurularını etkilemeyeceğini ve süreçlerin normal bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat eden kişilerin bekleme sürelerinin oluşmaması için özen gösterileceği de eklendi.