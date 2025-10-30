Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem sinyali

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde güçlü mesajlar verdi.

Merz, Ankara temasları öncesinde X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki iş birliğini “özel ve çok yönlü” olarak nitelendirdi.

Alman Başbakan, “Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da bu ilişkinin bir parçası” ifadelerini kullandı.

“Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum”

Merz, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, “Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara’dayım” dedi.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, enerji güvenliği, göç yönetimi ve bölgesel güvenlik konularında yeni bir diyalog zemini oluşturması bekleniyor.