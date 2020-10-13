Almanya: Türkiye provokasyondan kaçınmalı

13 Ekim 2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın AB ortakları Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın yanında olduğunu ifade ederek Türkiye'den Doğu Akdeniz'de provokasyondan kaçınmasını istedi.

Maas, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapacağı ziyaret öncesinde Berlin'de "Eğer Ankara pek çok kez belirttiği gibi görüşmelere açıksa yatıştırma ve provokasyon arasındaki oyuna son vermek zorunda." dedi.

Maas, Ankara'yı görüşmelere açık olmaya ve tartışmalı bölgelerde gaz araması yapmaya devam etmemeye çağırdı.

Türkiye dün Oruç Reis sismik araştırma gemisinin tekrar Doğu Akdeniz'de 10 gün süreyle doğalgaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmaları yürüteceğini açıklamıştı.

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Kaynak: Reuters