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Almanya, Türkiye'deki Alman firmalarının kredi garantilerini sınırlandırdı

Almanya, Türkiye'deki Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma kararı aldığını duyurdu.

Almanya, Türkiye'deki Alman firmalarının kredi garantilerini sınırlandırdı
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Alman hükümeti, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma kararı aldı.

Die Welt'te yer alan ve Alman Haber Ajansı'nın (dpa) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1.5 milyar euro ile sınırlandırılacak.

Alman hükümetinin bu adımı, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere attığına dikkat çeken dpa, Türkiye için Hermes garantileri hacminin 2015 yılında 2.1 milyar euro olduğunu, 2016 yılında 1.1 milyar euroya düştüğünü kaydetti.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

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