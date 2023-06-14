Almanya, Türkiye'deki vize reddi itirazlarını askıya aldı

Almanya, Türkiye dahil 3 ülkede vize reddine itiraz sürecini askıya aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Haziran'da yapılan yazılı açıklama göre ise, Almanya Çin, Fas ve Türkiye'de pilot bir uygulama başlatarak vize reddine itiraz sürecini askıya aldı.

Açıklamada, pandemiyle birlikte getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vize başvurularında yaşanan artış dile getirildi ve belirli yerlerde vize başvurusunda bulunmak için uzun süre beklenildiğinin altı çizildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vize başvurularının daha önce olduğu gibi yine aynı yasal temelde değerlendirileceği ve gerekli şartları sağlayanlara vize verilmeye devam edeceği belirtildi.

İtiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.

1 Haziran 2023'ten önce vize talebi olumsuz sonuçlanmış ve karara itiraz etmek isteyenlerin itiraz hakkının sürdüğü belirtildi.