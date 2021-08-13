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Almanya Türkiye'yi 'yüksek risk alanı' ilan etti

Almanya, Türkiye ile birlikte ABD ve İsrail'i yüksek risk alanı ilan etti. Bu ülkelerden gelenlerden aşı olduklarına veya COVID-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunmaları istenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Artan COVID-19 vakalarının ardından Almanya, ABD ve İsrail ile birlikte Türkiye'yi yeniden yüksek risk alanı ilan etti.

Funke'nin haberine göre Karadağ ve Vietnam da yüksek risk grubuna çıkarıldı. Lizbon ve Algarve haricinde Portekiz'in de yüksek risk kategorisinden çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye'ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Diğer ülkelere yönelik değişiklikler ise 15 Ağustos tarihinde uygulamaya konulacak.

Almanya’ya sözkonusu ülkelerden girenler aşı olduklarına veya COVID-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

Almanya, haziranda Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarmıştı.

 

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