Almanya'da şirket iflaslarında eylülde çift haneli artış

Almanya’da ekonomik durgunluk ve yüksek faizler şirket iflaslarında belirgin bir artışa yol açtı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı eylül ayında iflas başvuruları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında arttı. Son dönemde taşımacılık ve depolama sektörü, iflasların en yoğun görüldüğü alanlar oldu.

Destatis’in açıklamasında, 2024 Haziran ayından beri çift haneli iflas artışlarının kaydedildiği belirtilirken, Eylül 2024’te her 10 bin şirkette 10,8 iflasla taşımacılık ve depolama sektörü ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise her 10 bin şirkette 8,5 iflasla inşaat sektörü yer aldı.

Borç yükü artıyor

Eylül ayında iflas eden şirketlerin alacaklılara ödemesi gereken toplam borç tutarı 3,2 milyar Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, Temmuz 2023'te 3,1 milyar Euro seviyesindeydi. Kişisel iflas başvurularında da yüzde 18’lik bir artış yaşanarak, toplamda 6 bin 690 borçlu kişisel iflas talebinde bulundu.

14 yılın zirvesi

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), temmuz-eylül döneminde 3 bin 991 şirketin iflas başvurusu yaptığını ve bunun son 14 yılın en yüksek çeyreklik iflas rakamı olduğunu açıkladı. Enstitü, iflasların 2008 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Alman ekonomisi, yüksek faiz oranları, artan enerji maliyetleri ve dış talebin zayıflığı nedeniyle yeniden resesyon riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkenin bu yıl da küçülme riski, G7 ülkeleri içinde yine daralan tek ekonomi olma ihtimalini güçlendiriyor.