Almanya'dan 3 İran Başkonsolosluğu'na dair yeni karar!

Almanya, İran'ın Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etmesine tepki olarak Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran'daki Alman büyükelçiliğinin açık kalacağını söyleyerek, "Çünkü onları kapatmak bu tür rejimlere yapabileceğimiz en büyük iyilik olacaktır" diye konuştu. Bu durumdan 32 İranlı konsolosluk görevlisi etkilenecek ve Alman vatandaşlığına da sahip değillerse ikamet haklarını kaybederek ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

Berlin'deki İran Büyükelçiliği açık kalacak

Alman hükümeti şimdiye kadar bu tür cezalandırıcı tedbirlere sadece bir kez Ukrayna'ya yapılan saldırı sonucunda dört Rus başkonsolosluğunu kapatarak başvurmuştu. Ancak Berlin'deki İran Büyükelçiliği açık kalacak ve Almanya'daki 300.000 İranlı buradan konsolosluk hizmetleri almaya devam edebilecek.

Almanya-İran ilişkilerinde yeni dip nokta

Ciddi şekilde gergin olan Almanya-İran ilişkileri, başkonsoloslukların kapatılmasıyla daha da zorlaştı. İran'ın da buna karşı önlemler alması da oldukça muhtemel. Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmişti. İran da aynı sayıda Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti. Tahran'daki Alman Büyükelçisi Markus Potzel, istişareler için Almanya'ya çağırılmıştı. Dışişleri Bakanlığı İran'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Şarmehd'in idamı

'Tonder' ve 'İran Krallığı Meclisi' adıyla bilinen örgütün lideri olarak yakalanarak İran'da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu. Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırıldığını ifade etmişti. Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.