Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantılarında, Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gerilimin azalmaması nedeniyle Türkiye'ye karşı tedbirleri görüşeceklerini söyledi.

Maas, AB'deki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeden önce, "Almanya, son aylarda AB ile Türkiye arasında bir diyaloğu sağlamak için çok çalıştı." dedi.

Maas, "Ancak çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerginlikler herhangi bir doğrudan müzakereyi engelledi. Bu nedenle, bu haftaki AB Zirvesi'nde sonuçlarının ne olacağı hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.