Almanya'dan iş dünyasını olası bir savaşa hazırlayacak stratejik adım

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin, hazırladığı 1000 sayfalık strateji planıyla, şirketleri savaş durumunda neler yapması gerektiği konusunda eğitmeye başladığı bildirildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin, hükümet tarafından onaylanan 'Alman Operasyonel Planı' temelinde şirketlere eğitim veriliyor.

Rusya tehdidine karşı hazırlık

Detayları gizli olan 1000 sayfalık planın ilk tanıtım toplantısının Hamburg Ticaret Odası'nda yapıldığı belirtildi. Eğitimlerde, Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehdide karşı savunma veya gerginlik durumunda nasıl hareket edileceğine dair uygulanacak stratejiler anlatılıyor.

Askeri nedenlerle özellikle korunmaya değer olan tüm yapı ve altyapı tesislerinin listelendiği strateji planında, ayrıca, savunma ya da gerginlik durumunda nasıl ilerleneceğine ilişkin ayrıntılı planlar yer alıyor. Hazırlanan plan çerçevesinde şirketlere verilmeye başlanan eğitimle, şirketlerin savaş durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.