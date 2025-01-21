Almanya’dan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Steinmeier, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier, Kartalkaya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.