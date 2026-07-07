Almanya'dan Türkiye'nin füze sistemlerine yakın takip: İşbirliği mesajı

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Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, NATO Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve NATO içerisindeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu'nun yeni işbirliklerinin ele alınması açısından önemli bir platform sunduğunu ifade eden Schmid, "Türkiye, NATO'da ve Avrupa'nın güvenliği açısından hayati bir rol oynamaktadır ve bu durum, son birkaç yıl boyunca daha görünür hale gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin NATO savunma mimarisinin vazgeçilmez ülkelerinden biri olduğunu belirten Schmid, "Karadeniz'de güvenlik ve NATO'nun güney kanadındaki istikrar ancak Türkiye ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla sağlanabilir." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin de Türkiye'nin önemini daha belirgin hale getirdiğini dile getiren Schmid, "Bu durum Orta Doğu'da gelişmelerle daha da açık hale gelmiştir. İşte bu nedenle Ankara Zirvesi, bugün Türkiye'nin NATO içindeki hayati rolünü iyi bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma teknolojileri inceleniyor

Almanya'nın savunma sanayisinde Türkiye ile daha yakın çalışma imkanlarını değerlendirdiğini söyleyen Schmid, Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri konusunda dikkat çekici ilerlemeler kaydettiğini belirten Schmid, Avrupa'nın caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla farklı seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Schmid, "Uzun menzilli füzeler konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, elbette Türkiye'den gelen fikirleri de inceliyoruz." dedi.

Askeri kabiliyetlerdeki eksiklikleri en kısa sürede gidermeyi hedeflediklerini söyleyen Schmid, "Bu konuda temel yaklaşımımız, askeri kabiliyetlerimizdeki açıkları mümkün olan en kısa zamanda kapatmak. Bu kabiliyetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda da farklı teknolojik seçenekler bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Schmid ayrıca, Alman basınında daha önce yer alan, Berlin'in Türkiye'nin geliştirdiği YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine ilgi gösterdiği yönündeki haberleri de doğruladı.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Schmid, "Potansiyel işbirliği partnerlerimiz konusunda çok geniş bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, Türkiye'nin ürünlerini de inceliyoruz." diye konuştu.

"Yük paylaşımı artık uygulamaya geçti"

Ankara'daki zirvenin ABD Başkanı Donald Trump'a Avrupalı müttefiklerin NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini göstereceğini belirten Schmid, "Trump şundan emin olabilir ki yükün paylaşılması sadece bir slogan değil, artık fiilen uygulanıyor; bunu sadece Almanya'da değil, diğer Avrupa üye ülkelerinde de görüyoruz." dedi.

Schmid, "Ankara Zirvesi'nin birlik konusunda net bir mesaj vermesini, transatlantik bağları güçlendirmesini ve NATO'nun Atlantik'in her iki yakasından da kolektif savunmanın merkezi kurumu olduğunu açıkça ortaya koymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma harcamaları artırılıyor

Trump'ın Avrupalı müttefiklerin savunmaya yeterli katkıyı yapmadığı yönündeki eleştirilerine de değinen Schmid, NATO ülkelerinin savunma bütçelerini ciddi ölçüde yükseltmeye başladığını söyledi.

Schmid, "Tüm Avrupalı müttefiklerin artık NATO'da bir önceki dönem için belirlenen yüzde 2'lik harcama hedefini aştığını ve giderek daha fazla Avrupalı müttefikin askeri harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarma yolunda ilerlediğini vurgulamak istiyorum." dedi.

Almanya'nın da savunma harcamalarında önemli artış gerçekleştirdiğini belirten Schmid, ülkesinin NATO'nun yeni hedeflerine 2029 yılına kadar ulaşacağını, bunun belirlenen son tarihten daha erken olacağını ifade etti.

ABD'nin asker planı ve Avrupa'nın hazırlığı

ABD yönetiminin Avrupa'daki asker sayısını azaltma planlarının kendileri açısından beklenmedik olmadığını belirten Schmid, önceki Amerikan yönetimlerinin de benzer mesajlar verdiğini söyledi.

Avrupalı ülkelerin oluşabilecek personel ve askeri kapasite eksikliklerini gidermek için hazırlık yaptığını kaydeden Schmid, "Askeri yetenekler açısından, Avrupalıların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek açıkları kapatmaları konusunda birlikte başarılı olacağımızdan son derece eminiz." dedi.

Schmid, "Önemli olan, bunu müttefikler arasında koordineli bir şekilde hayata geçirmemizdir. Eğer ABD bazı kilit askeri unsurlarını geri çekecekse, bunun ne zaman olacağı ve hangi askeri unsurları kapsayacağı konusunda, NATO'nun Avrupalı müttefikleri için bir yol haritası olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"NATO daha Avrupalı hale gelmeli"

Almanya'nın bu süreçte Avrupa Birliği ve NATO müttefikleriyle koordineli hareket ettiğini belirten Schmid, "NATO'nun daha Avrupalı hale gelmesi gerekiyor ki güçlü bir transatlantik bağ olarak kalabilsin." dedi.

AB'nin son dönemde hız verdiği savunma projelerinin NATO'ya alternatif olmadığını, aksine ittifakı destekleyici nitelik taşıdığını vurgulayan Schmid, "Bizim için, AB üyesi olmayan NATO ortaklarımızla işbirliği platformlarına sahip olmak büyük önem taşıyor. İngiltere, Norveç gibi partnerlerimiz ile birlikte Türkiye'nin de büyük katkıları olabileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya kaynaklı olası tehditlere karşı caydırıcılığını en geç 2029 yılına kadar güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Schmid, "Vakit kaybetmememiz gerekiyor, şu anda mevcut olan tüm kapasiteleri ve potansiyelleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim için AB üyesi olmayan NATO müttefiklerimizle de (savunma sanayisi alanında) işbirliğini geliştirmemiz denklemin bir parçası" şeklinde konuştu.