Almanya'dan yeni COVID-19 önlemleri

29 Eylül 2020

Almanya Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılacak bir toplantı öncesinde görülen taslak bir karar, hükümetin Almanya'da COVID-19'un yayılmasını enellemek için partilerin boyutunu sınırlamak istediğini gösterdi.

Almanya'nın salgın sırasında şimdiye kadar birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir performans gösterdiği, ancak Merkel Pazartesi günü parti liderlerine verdiği demeçte, mevcut eğilim devam ederse enfeksiyon oranının günde 19 bin 200'e ulaşabileceğini söylediği, hükümete yakın kaynaklar tarafından açıklandı.

Taslak, hükümetin "sıcak nokta stratejisi" kapsamında, yedi günlük bir dönem boyunca enfeksiyon oranının 100 binde 35'i bulduğu bölgelerde partileri özel mekanlarda 25 kişiyle ve halka açık yerlerde 50 kişiyle sınırlandırmak için kısıtlamaları sıkılaştırmak istediğini gösteriyor. Ayrıca taslak kapsamında alkol servisine geçici yasaklar da uygulanacak.

Taslak karar, yedi günlük enfeksiyon oranının 100 binde 50'yi bulması durumunda, özel alanlardaki kutlamaların 10 kişiyle ve kamusal alanlardaki kutlamaların 25 ile sınırlanmasını öngörüyor.

Bild gazetesi, planların bazı eyalet başbakanlarının direnişiyle karşılaştığını duyurdu.