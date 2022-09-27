Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadeleri konusundaki soruya yanıt verdi.

Bilgiç, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."