Almanya'nın depremzedelere 'kolay vize'si bugün bitiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, hızlandırılmış vize kolaylığı uygulamasının belirli bir süre için tasarlandığı, taleplerin azalması nedeniyle de 6 Ağustos'tan itibaren söz konusu uygulamaya son verileceği belirtildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu düzenlemenin bir acil durum yardımı olarak uygulandığını ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı.

Başlangıçta depremzedelere Almanya'da 90 gün kalmaları için vize verilirken, süre daha sonra uzatılarak 180 güne çıkarıldı.

16 bin kişiye vize

Açıklamada kolaylaştırılmış prosedür kapsamında şu ana kadar Türkiye ve Suriye'den 16 bin 200 deprem mağduruna vize verildiği aktarıldı.

Bakanlık, bunların 12 bin 300'ünün Schengen vizesi olduğunu, aile birleşimi çerçevesinde ise 3 bin 800 kişiye daimi vize verildiğini bildirdi.

Depremzedelerin vizelerinin sona ermesiyle birlikte Almanya'yı terk etmeleri gerekiyor. Ancak yerel yabancılar daireleri vizelerin daimi oturum hakkına dönüştürülmesi konusunda karar verebiliyor.