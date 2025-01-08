Almanya’nın doğal gaz ithalatı 2024’te yüzde 11 azaldı

Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), geçen yıla ilişkin gaz ithalatına ve kullanımı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin 2024’te toplam doğal gaz ithalatı 2023’e göre yüzde 11 azaldı. 2023’de 968 teravatsaat (TWh) olan Almanya’nın gaz ithalatı 2024’te 865 TWh'a indi. Almanya, geçen yıl doğal gazın yüzde 48'ini Norveç'ten, yüzde 25'ini Hollanda'dan ve yüzde 18'sini Belçika'dan ithal etti.

Almanya'nın doğal gaz ihracatı ise bir önceki yıl 187 TWh’tan 2024'te 89 TWh'ye düştü. 2023 yılında Almanya'nın doğal gaz ihracatı da 2022 yılındaki 499 TWh'tan 187 TWh seviyesine indi.

Gaz kullanımı arttı

Almanya’da 2024’te toplam gaz kullanımı ise 2023'e kıyasla yüzde 3,5 artarak, 844 TWh’a yükseldi. Bu miktarın yüzde 39'u haneler ve yüzde 61'i ise sanayi tarafından kullanıldı.

2018-2021 yılları arasındaki ortalama tüketimle karşılaştırıldığında, Almanya'nın doğal gaz tüketimi yüzde 14 azaldı. Evsel ve ticari müşteriler yüzde 17, sanayideki müşteriler ise yüzde 12 tasarruf sağladı.

Bu arada, Federal Ağ Ajansı, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde Kasım 2024'te yüzde 98 olan doluluk oranı yüzde 77 indiğini de bildirdi.

Öte yandan, Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için tedarikini boru hattı gazından tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış gaza çevirmek ve ithalat terminalleri inşa etmek zorunda kalmıştı. Bunun sonucunda artan fiyatlar ülkede enflasyonu yükseltmiş ve ülke genelinde yaşam maliyetini artırmıştı.