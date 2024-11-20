Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Scholz mu yoksa Pistorius mu olacak?

SPD yönetiminin dün akşam yaptığı toplantıda, Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimde partinin başbakan adayının kim olacağı konusunda somut bir sonuç çıkmadı. SPD yönetimin Scholz'un aday olacağını ifade etmesine rağmen parti içindeki aday ismi tartışmaları sonlanmadı.

SPD'de önemli etkiye sahip Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Teşkilatı üyesi olan Federal Meclis milletvekilleri Dirk Wiese ve Wiebke Esdar, yaptıkları ortak açıklamada, partide başbakan adaylığı konusunda Savunma Bakanı Pistorius için daha fazla destek gördüklerini belirtti. Birçok yerel siyasetçi de Pistorius'un başbakan adayı olması yönünde açıklama yaptı. Başbakan Scholz ise seçimlerde başbakan adayı olacağını belirterek, tüm partinin kendisine destek vereceğini savundu.

Anketlerde Pistorius önde gidiyor

Forsa araştırma şirketinin anketinde "SPD'nin başbakan adaylığı için kim daha iyi olur?" sorusuna, katılımcıların yüzde 66'sı Boris Pistorius yanıtını verirken, Başbakan Scholz diyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı. Parti yönetiminin başbakan adayı konusunda 30 Kasım'a kadar karar vermesi ve 11 Ocak'taki parti genel kurulunda bunun oylanması bekleniyor.

Seçim sürecinin başlangıç noktası...

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümet dağılmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusuna anlaşmaya varmıştı.

Scholz, erken genel seçimin yolunu açacak güven oylamasının 16 Aralık'ta Federal Meclis'te yapılacağını belirtmişti. Scholz'un güven oylamasını kaybetmesi durumunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesi ve erken genel seçimin 23 Şubat'ta yapılmasına karar vermesi bekleniyor.