Almanya'ya en çok iltica başvurusu yapan 3. ülke: Türkiye

Almanya'da bu yıl ocak ayının başından ekim ayının sonuna kadar yapılan 217 bin 780 adet iltica başvuru sayısı, 2023 yılının başvuru sayısının altında kaldı. BAMF'ın açıklamasına göre, söz konusu dönemde ülkeye Türkiye'den yapılan iltica başvuruları Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

2024 Ekim ayında 2. sıradayız

Başvuru rakamlarına bakıldığında, bu yılın ocak-ekim döneminde Suriye'den toplam 68 bin 842, Afganistan'dan 32 bin 62, Türkiye'den 27 bin 494 başvuru yapıldı. Ülkemizi Irak ve Somali takip ediyor. Bu yılın ekim ayında toplamda 19 bin 785 iltica başvurusu kayıtlara geçerken, Türkiye 2 bin 726 başvuru ile ikinci sıraya yerleşti.

2024-2023 Ekim arasında yüzde 35 fark var

Bu yılın eylül ayından beri aldığı çeşitli önlemlerle kaçak göç sorunu konusunda önemli adımlar atan Almanya, Ekim ayı verilerine göre kaçak göçü 2024 yılında 2023'e göre yüzde 35 oranında düşürmeyi başarmış durumda.

Konuya yönelik açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iltica başvurularındaki düşüşü mutluluk verici bir gelişme olarak açıklarken, geçen yıla göre sınır dışı işlemlerinin yüzde 22 arttığına dikkat çekiyor ve ekliyor: "Almanya'nın sınırlarındaki kontroller, geri göndermeleri kolaylaştıran yasal düzenleme, iltica sürecinin dijitalleşmesi ve personel sayısının artırılması ile belirgin bir değişimi sağladık".