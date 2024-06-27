Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler adalet bekliyor

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Hasan Alpargün'ün üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık, hastalığı sebebiyle tahliye talep etti

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek, şöyle devam etti: "Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Ben ruhsat aldıktan sonra binanın inşaatını tamamladım. Belediye ekipleri bir hafta inşaat alanında denetim yaptıktan sonra iskan izni verdiler. Zaten benim hatam olsa iskan verilmezdi. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum. 73 yaşındayım. 17 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

Mütalaada 'olası kastla öldürme' değişikliği talep edildi

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin Euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

"Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."