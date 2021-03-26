Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü belli oldu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı ve Kamu Bankaları Genel Kurulu sonrasında bu göreve Alpaslan Çakar getirildi.

Alpaslan Çakar'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından vatandaşlar, Alpaslan Çakar kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Alpaslan Çakar hakkında merak edilenler...

Alpaslan Çakar kimdir?

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu, 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.