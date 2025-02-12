Alphabet Üst Yöneticisi Pichai DeepSeek'i değerlendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde teknolojideki son gelişmeleri değerlendiren Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"DeepSeek ekibi iyi iş çıkardı"

DeepSeek'in yapay zekanın küresel bir teknoloji olduğunu gösterdiğini söyleyen Pichai sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bence DeepSeek ile insanların dikkatini çeken şey, verimli bir modele, doğru ve açık kaynağı herkesin hemen erişebileceği oldu. DeepSeek ekibinin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bu kapsamda, verimlilik bizim de odaklandığımız bir konu ve sağlanan bu hizmetin çok verimli olması gerekiyor."

"İlk uğradığım yer yapay zeka ekibinin yanı oluyor"

Pichai, son dönemde yapay zekaya oldukça yoğun şekilde kafa yorduğunu ifade ederek, "Bazen birkaç haftalık seyahate gidip şirkete geri döndüğümde, ilk uğradığım yer yapay zeka üzerine çalışan ekibin yanı oluyor. Seyahatte olduğum bu birkaç haftada ne ilerleme kaydettiklerini soruyorum, normalde iki hafta bu alanda bir ilerleme sağlamak için oldukça kısa bir süre ama çok merak ediyorum" diye konuştu.

Yapay zeka için kapsayıcı vizyon çağrısı

BAE Yapay Zeka, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamalarından Sorumlu Bakanı Omar Sultan El Olama, yapay zekanın kapsayıcı bir vizyon gerektiğini dile getirdi ve "Bu zirvede, yerinden edilecek ve güvenli olacak meslekleri ve yetenekleri nasıl tanımlayacağımızı, biri yerinden edileceği zaman ne yapılması gerektiğini nasıl çözeceğimizi ve belirli işlerin korunmasını nasıl sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Hükümet olarak, yapay zekada hala çok fazla potansiyel olduğunu öğrendik. Bu noktada 'öğrenci' zihniyetini korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.