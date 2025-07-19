Altan Öymen kimdir? Altan Öymen neden vefat etti, hastalığı neydi?

Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası viral pnömoni tanısıyla yeniden hastaneye yatırılan Öymen, entübe edildikten sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Türk basınına ve siyasetine yön veren isimlerden biri olan Altan Öymen, geçirdiği akciğer kanseri operasyonunun ardından bir süre sağlığına kavuşsa da, yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alınan Öymen, son üç gündür yoğun bakımda entübe durumdaydı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Altan Öymen’in bugün saat 14.38’de çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Altan Öymen neden vefat etti, hastalığı neydi?

Hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle tekrar hastanemize yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir."

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öymen, ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı ve eğitimine burada devam etti. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı. Daha sonra Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi önemli gazetelerde yazar, başyazar ve yönetici olarak görev yaptı. Ayrıca 1962-1966 yılları arasında Bonn Büyükelçiliği’nde Basın Ataşesi olarak görev aldı. 1972 yılında ANKA Haber Ajansı’nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti.

Siyasi kariyeri

Altan Öymen, siyasi hayatına 1961 Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977 ve 1995 yıllarında CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 1999 yılında yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine getirildi ve yaklaşık 15 ay bu görevi sürdürdü. 2000 yılında yapılan kurultayda genel başkanlığı Deniz Baykal’a devretti. Öymen, ayrıca kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı.

Türkiye, bir dönemin tanığına veda etti

Altan Öymen, hem gazetecilikte hem de siyasette derin izler bırakan, entelektüel kimliğiyle öne çıkan bir figürdü. 93 yıllık hayatına birçok başarı sığdıran Öymen, Türk siyasetinin ve basınının hafızasında önemli bir yer edindi. Vefatıyla birlikte, Türkiye yakın tarihinin tanıklarından biri daha sonsuzluğa uğurlandı.