Altan Öymen sağlık durumu nasıl, neden entübe edildi? Altan Öymen kimdir, kaç yaşında?

Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Öymen'in kızı Aslı Öymen bu ücüzü haberi televizyon programına katılarak duyurdu. Şimdi Altan Öymen'in sağlık durumu merak ediliyor. İşte en son bilgiler...

Altan Öymen sağlık durumu nasıl?

Altan Öymen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kızı Aslı Öymen’in Halk TV yayınında yaptığı açıklamaya göre, Öymen yaklaşık 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi ve taburcu olduktan sonra normal yaşantısına döndü. Ancak yaklaşık bir hafta önce viral bir enfeksiyon kaptığı tahmin ediliyor. Bu nedenle yeniden hastaneye kaldırılan Öymen’in, son bir haftadır hastanede tedavi gördüğü ve entübe edildiği bildirildi. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Altan Öymen kimdir?

Türk basınının duayen isimlerinden Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı. Ulus, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet ve Radikal gibi birçok önemli gazetede hem muhabir hem de köşe yazarı olarak görev yaptı. 1972 yılında kurduğu ANKA Haber Ajansı, onu yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda haberin yönünü belirleyen bir figür haline getirdi.

Kökleri Çerkez olan ve Trabzon ile bağı bulunan Öymen’in yaşamının büyük kısmı Ankara’da geçti. 1960’lı yıllarda Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye’nin Basın Ataşesi olarak da görev aldı. Diplomasi ve medya arasındaki bu geçiş, onun çok yönlü karakterini pekiştiren dönüm noktalarından biri oldu.

Siyasi kariyerine 1961’de Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977’de CHP’den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 1995’te bu kez İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü. 1999 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı seçilerek, partinin en kritik dönemlerinden birinde liderlik görevini üstlendi. Bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü.