Altan Öymen son yolculuğuna uğurlanıyor
93 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Öymen'in cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Altan Öymen için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlenmişti.
Teşvikiye Camii'ndeki cezane törenine aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu siyaset, iş ve medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
Altan Öymen, 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.