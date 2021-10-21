Altay: Türkiye G20’den düşmüştür

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Altay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“TBMM’de 2022 bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, bütçeyi sundu. Önce hayırlı olsun. ‘Bu bütçe milletin yüzünü güldürür’ diyeceğim, diyemiyorum. Çünkü milletin yüzünü güldürmek şöyle dursun, önümüzdeki yılın yeni bir ıstırap yılı olacağını ortaya koyan bir bütçe. 240 milyar faiz gideri öngörülmüş. Vatandaşlarımızın alışverişte ödediği vergilerde, her 100 liranın 19 lirası faiz rantına gidecek demek. Bir bütçe düşünün, yatırım 132 milyar, faiz 240 milyar; neredeyse yatırımın iki katı faiz var. Bu vahim bir tablo. Türkiye, her ay 20 milyar faiz ödeyecek. Hazinenin 2 trilyon 181 milyar TL borcu var. Bu borcun yüzde 56’sı, yani 137 milyar doları döviz borcu. Döviz bir lira artarsa devletin borcu 137 milyar artacak. Sosyal yardım veriliyor, 2022 yılında 6 milyon 630 bin aileye ayırdığımız para 104 milyar. Ama bir avuç tefeci için faize verdiğimiz para 240 milyar. Erdoğan diyor ki ‘Hazineden 5 kuruş çıkmayacak’, Fuat Oktay diyor ki ’42,5 milyar’ gidecek. Bu bütçe ne milletin ne devletin bütçesidir. Bu bütçe, sarayın, saray şürekasının bütçesidir. 84 milyon vatandaşımız, beşli çeteye ve faiz baronlarına çalışacak.

"Son sefalet bütçesi"

Dün TBMM Genel Kurulu’nda söyledim. Fuat Oktay’ın özürle başlaması lazımdı. Bir özür dilemesini beklerdik. Bu bütçede devlet memurlarımıza öngörülen zam yüzde 5. İlk altı ay, sonraki Allah kerim. Cumhurbaşkanı’mıza öngörülen zam yüzde 14,5. Yani memurların üç katı daha fazla. Biz 84 milyon alıştık, ‘Bir cumhurbaşkanımız var, bari cumhurbaşkanını enflasyona ezdirmeyin’ dedim, göreceğiz. Erdoğan diyor ya ‘Bazen varlıkla bazen yoklukla sınanırız’. Erdoğan, devlet memuruna yüzde 5’i reva görürken kendi maaşına niye yüzde 14,5 artış yapıyorsun. Ayıp değil mi? Sen varlıkla sınanacaksın, millet yoklukla sınanacak. Sen refahla sınanacaksın, millet sefaletle sınanacak. Sen sefada sınanacak, millet cefada sınanacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Görüyorum, diliyorum ve umuyorum ki bu bütçe, Türkiye’nin son sefalet bütçesidir. Bu bütçe, bir avuç azınlık için sefa, 84 milyon için cefa olarak Türkiye’nin son bütçedir. Erdoğan ve şürekasının son bütçesidir. Bundan sonraki bütçeyi Millet İttifakı olarak biz gerçekleştireceğiz.

Tercihli müteahhit yoktur. Bu hükümetin tercihli müteahhitleri var, 5 tane; devletin bütün ihaleleri bunlarda. Bir de tercihli vakıflar var. TÜGVA, TÜRGEV, Ensar. Bunlara parayı pompalıyor, milli güvenlik akademisine girecek subaylara karışıyor; kaymakam, vali atamalarına karışıyor. Hakikaten devlette yeni yapılanma. Önceden FETÖ vardı, şimdi birkaç vakıf var. Ama yine en yukarıda saraya bağlı. Kendilerine Anayasa hükümlerine uymaktan imtina ettiklerini görüyoruz. Çalışanların, memurların, hangi statüde olursa olsun, bunun içinde en üst bürokrat da var ihale komisyonlarına katılan memurlar da var, ‘hırsızlığa göz yumma’ demek tehditse evet tehdit; biz bunu insani uyarı olarak görüyoruz. Memura ‘657 sayılı Kanun’a riayet et’ demek tehditse böyle tehdide can kurban. Biliyoruz ki bir vesayet var, kamu bürokrasisinin üstünde. Biz böyle deyince, ‘Siz memuru tehdit ettiniz’ diyor. Biz memuru sizin tehdidinizden korumaya çalışıyoruz. Gayri yasal emir ve talimatlarınıza karşı dik durmaya çağırıyoruz. Devletin memuru saygın olursa devlet saygın olur. Bir siyasi partinin militanı gibi ideal gütmesi devleti çürütür. Anayasa neyi emrediyorsa onu yapsınlar.

"Devlette yetkili ama etkisizler var, devlette yetkisiz ama etkililer var"

Denirdi ki ‘ayaklar baş başlar ayak oldu’. Ben bunu biraz değiştirdim. Devlette yetkili ama etkisizler var, devlette yetkisiz ama etkililer var. Biz yetkili ve etkili olsun diyoruz. İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın yetkileri var. İbrahim Kalın mı Dışişleri’nde daha etkili, Çavuşoğlu mu? Yetki Çavuşoğlu’nda, etki Kalın da. Bu devlette çürümeyi getirir. Devleti çürüyen milletler zorda, darda kalır. Dün Sayın Kurtulmuş dedi ki ‘Varsa suç işleyen getirin’. Nereye getireceğiz kardeşim? Hariri Ailesi, Telekom’un içini boşalttı, tokatladı gitti. Bu sırada hazine adına görev yapanlar ne yapıyordu? Kimdi bunlar, Numan Kurtulmuş. Kim var? Efkan Ala, Yiğit Bulut, İbrahim Eren ve Fuat Oktay var. En hafif ifadeyle göz yuman insanlar tepelerde. Süleyman Soylu da ‘Neyin hesabını soracaksınız’ demiş. Önce hepimizin bildiğini soralım. Sen İçişleri Bakanı’sın, sen 10 milyon dolar alanı açıklamıyorsan bunu sen aldın. Bunu sen açıklayacaksın, açıklamazsan senden hesabını soracağız. Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesini neden istiyorsunuz? Kara para aklama ile ilgili bir sürü dosyası var. Dolandırıcılıkla ilgili evrakları var. Ekim-kasım-aralık. Ekim ayında Sezgin Baran Korkmaz için yurt dışı çıkış yasağı konuldu, mal varlığına tedbir konuldu. Çok güzel değil mi? Kasım ayında ne oldu? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışı yasağı kalktı. Yurt dışı yasağını kaldıran, Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Tedbir kararı da kalktı. Kaldıran savcı, AYM üyesi oldu. Aralık ayına geldik. 4 Aralık’ta Sayın Soylu, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştü. Ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz kaçtı. Sonradan öğrendik ki Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binmeyen devlet görevlisi kalmamış. Şimdi Süleyman Soylu, biz bunun hesabını sormayalım mı? Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binmedin mi? Senle görüştükten sonra adam niye kaçtı? FETÖ’ye karşı hamaset yapıp duruyorsun, Adil Öksüz, yakalandıktan sonra kim salıverdi, nasıl salıverildi? Görev suçu işleyenlerden hesap sormayalım. Soma maden faciasında tekme atan polisten hesap soralım mı, sormayalım mı? Devletin memurlarına, hakimlerine, savcılarına, ‘Erdoğan’dan korkmayın, Allah’tan korkun Anayasa’ya uyun’ diyoruz.

Isparta Şehir Hastanesi’nde bir tane hanımefendi şerh koymuş. Temel atma 14 Mart’ta yapıldı, ihale 4 ay sonra yapıldı. Bu etik değil. Namuslu bürokrat şerh koymuş. Allah’tan korkan, kuldan utanan bürokrat. Bu fakir fukaranın parası.

Dünyanın her yerinde küme düşen teknik direktörün görevine son verilir. AK Parti Türkiye’yi devraldığında Türkiye G20 ülkesindeydi ve 17. sıradaydı. Maalesef Türkiye G20’den düşmüştür. Takımı küme düşüren hangi takım teknik direktörünü takımda tutar?”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Devri sabık” ifadelerinin sorulması üzerine Engin Altay, “Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız. Devri sabık yaratmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var. Esas itibariyle iki şey yapacağız. Elimize makas alacağız. Yargıçların düğmelerini keseceğiz. Savcıların elindeki kelepçeleri keseceğiz. Sorulmasın mı ya? AK Parti iktidar oldu, 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Meclis’te soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gözümüzü kapatalım mı? Burada utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki ama biz belge olmadan da konuşmayız. Sabıka Holding diye broşürümüz var, bazı yerlerde savcılar işgüzarlık yapıyor. Ne var bunda? Olanı anlatıyor. Savcı Bey, bunda ne var” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrı yaparken 18 Ekim’i tarih vermesinin özel bir anlamı olup olmadığı yönündeki soruya Engin Altay, “‘Bugün itibariyle söylüyorum’ diyor. Araya cumartesi pazar girecek. 18 Ekim’de özel bir şey aramaya gerek yoktur. Yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlükte tarih yok. Hırsızlık hırsızlıktır.” dedi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın “İktidarın parçası olacağız” sözlerinin sorulması üzerine Engin Altay, “Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu.” diye sordu.

6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında gelinen aşamanın sorulması üzerine Altay, “Arkadaşlar, bir emek sarf ediyorlar, onlarla ilgili laf edersem emek hırsızlığı yaparım.” diye konuştu.