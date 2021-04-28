Altay'dan Erdoğan'a 128 bin liralık tazminat davası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adnan Menderes ile ilgili sözlerinin ardından kendisi için sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Altay’ın açıklaması şöyle:

“Şimdiye kadar Türk milletine hep doğruları söyledik. Anlıyorum ki doğruları duymak birilerini rahatsız ediyor. Öylesine rahatsız olmuş ki, katıldığım televizyon programındaki konuşmamı çarpıtıyor. Açıkça beni hedef göstererek ağır hakaretlerini birkaç defa tekrarlıyor. Tek adam rejiminin rehaveti içinde olanlar, seçilmiş bir milletvekiline ve kurumsal olarak da CHP'yi TBMM'de temsil eden bir grup başkanvekiline dilediği gibi hakaret etme hakkına sahip değildir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Avukat Can Erener ve avukat Tuğçe Karabulut tarafından hukuki hazırlıklar tamamlandı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Erdoğan, ‘…benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Benim böyle bir sözüm, böyle bir ifadem yok. TV kayıtlarını izleyen herkes bunu açıkça görecektir. Mahkemenin de göreceğine inanıyorum. Hiç kullanılmayan bir ifade ile ilgili olarak, Erdoğan, ‘ahlaksız, edepsiz’ diyor. Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini temsil eden en yüce makamdır. Dolayısıyla bu görevde bulunan bir kişinin benim söylemediğim bir ifadeyi, söylemiş gibi kamuoyunda söylemesi ve hedef göstererek açıklama yapması kabul edilemez.”

Ne olmuştu?

KRT televizyonuna konuk olan CHP'li Altay, "Benzetme olmasın" diyerek başladığı konuşmasında, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle, Menderes, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ın sözleri üzerine, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay'ın sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın başvurusu üzerine Engin Altay hakkında soruşturma açmıştı.