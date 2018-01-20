Altı büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
6 ülkenin büyükelçileri Zeytin Dalı Operasyo'nuyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şeflerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.
Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcilerinin Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Kaynak: AA