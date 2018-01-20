ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Altı büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

6 ülkenin büyükelçileri Zeytin Dalı Operasyo'nuyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Altı büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şeflerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcilerinin Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruzErdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

 

Genelkurmay'dan operasyon açıklamasıGenelkurmay'dan operasyon açıklaması

 

Kaynak: AA

afrin zeytin dalı harekatı tsk Suriye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.