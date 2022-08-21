  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 'Altılı Masa' ilk turunu tamamladı
Takip Et

'Altılı Masa' ilk turunu tamamladı

Altı siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği Altılı Masa toplantısının altıncısı Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP,  İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan 6’lı masa toplantılarında ilk tur, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan altıncı toplantı ile tamamlandı.

İkinci tur görüşmelerin ilk toplantısı 2 Ekim’de, CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak.

İşbirliğinin kararlı bir şekilde süreceğine vurgu yapılan liderlerin ortak açıklaması şöyle:

Çayeli Koloti Peyniri tescillendi

Türkiye Haberleri

Çayeli Koloti Peyniri tescillendi
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye