'Altılı Masa' ilk turunu tamamladı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan 6’lı masa toplantılarında ilk tur, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan altıncı toplantı ile tamamlandı.

İkinci tur görüşmelerin ilk toplantısı 2 Ekim’de, CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak.

İşbirliğinin kararlı bir şekilde süreceğine vurgu yapılan liderlerin ortak açıklaması şöyle: