  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Altılı Masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı
Takip Et

Altılı Masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı

Altı siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği Altılı Masa toplantısının altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Saat 14.00'te başlayan toplantı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderlerinin katılımıyla, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, liderleri parti fgenel merkezi kapısında karşıladı. Karamollaoğlu, liderlerin gelmeye başlamasından önce kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti.

'Norwegian Jade' Bodrum'a demirledi

Türkiye Haberleri

'Norwegian Jade' Bodrum'a demirledi
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye