Altılı Masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı
Altı siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği Altılı Masa toplantısının altıncısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılıyor.
ANKA
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Saat 14.00'te başlayan toplantı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderlerinin katılımıyla, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, liderleri parti fgenel merkezi kapısında karşıladı. Karamollaoğlu, liderlerin gelmeye başlamasından önce kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti.
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