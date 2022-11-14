Altılı Masa: Teröre geçit vermeyeceğiz

ANKARA(DÜNYA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde toplanan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin “Teröre geçit vermeyeceğiz” başlığıyla ortak açıklama yaptı.

İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantının öncelikli gündem maddesi olarak ele aldıklarını bildiren liderlerin ortak açıklaması şöyle:

“Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir.Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.”