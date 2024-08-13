'Altılı Masa'nın eski ortağı Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Mayıs 2023 seçiminde ortaklık yapan İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında medya üzerinden tartışma yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in Erdoğan'ı ziyaretini eleştirerek "Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı" dedi.

Ümit Özdağ da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Akşener'in bir danışmana "Nedenini sorma, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini iddia etmişti.

'Çok ağır iki söz'

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a dava açacağını "Bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık" sözleriyle duyurdu.

Akşener şunları söyledi: "Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil.

'Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle'

Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak.

Ümit Özdağ’a da dava

Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge, bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor.''